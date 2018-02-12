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ПриватБанк проконсультировался за 400 млн грн

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ПриватБанк проконсультировался за 400 млн грн

ПриватБанк в 2017 году потратил 395,6 млн грн на консультационные услуги финансового характера, говорится в отчетности банка. Только за декабрь ПриватБанк заплатил консультантам 170,6 млн грн.

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Это больша сумма, например, УкрСиббанк заплатил консультантам за 2017 год 101 млн грн, Ощадбанк — 45,7 млн грн, Райффайзен Банк Аваль — 41,6 млн грн, ПроКредит Банк — 20,8 млн грн, ИНГ Банк Украина — 17,2 млн грн, Укргазбанк — 17 млн грн, Укрэксимбанк — 7,5 млн грн. Расходы других банков были меньше.

ПриватБанк в минувшем году активно закупал услуги иностранных консультантов, но не использовал для этого систему Prozorro.

Украина обещала МВФ до конца апреля 2017-го нанять международную компанию по управлению активами для взыскания кредитов, выданных связанным лицам до национализации банка. ПриватБанк анонсировал подписание договора с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild&Co относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которое состоялось 24 мая.

«Соглашение с Rothschild & Co подписано на период до 1 июля», — заявлял экс-глава правления Александр Шлапак.

«Их задача — подготовить стратегию, как об этом говорилось в Меморандуме с МВФ, и провести переговоры с акционерами», — отметил Александр Шлапак. Он говорил, что соглашение может быть продлено, если Rothschild & Co «покажут результат». Оплата за «первый этап» работы фиксированная (см. «ПриватБанк не может без денег»). Стратегию переговоров с экс-акционерами готовили Rothschild, EY и FinPoint до 4 августа. К 1 июля экс-владельцы банка должны были реструктуризировать портфель кредитов банка, но не сделали это.

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Цена услуг Rothschild, EY и FinPoint не указывалась. О результатах их работы ПриватБанк не отчитывался.

Потом ПриватБанк решил купить у иностранцев бизнес-стратегию. Минфин поддержал инициативу набсовета ПриватБанка, который решил привлечь международно-признанную фирму к разработке своей бизнес-стратегии (рыночной стратегии). 18 июля набсовет ПриватБанка выбрал компанию McKinsey & Company Украины победителем конкурса по выбору международно признанной компании, которая будет отвечать за разработку стратегии ПриватБанка.

Компания написала ПриватБанку 5-летнюю стратегию. Ее текст так и не был обнародован, но о ней рассказал глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

ООО «МакКинзи и Компания Украина» (структура компании McKinsey) переписывала бизнес-стратегию Ощадбанка за 15 млн грн.

Советы понадобились и при поиске нового главы правления ПриватБанка. 20 июля Александр Шлапак покинул пост главы правления банка. Еще 12 июля набсовет ПриватБанка выбрал компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine среди 11 компаний для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансовый директор) ПАО КБ «ПриватБанк».

Эта компания нашла 230 кандидатов из 27 стран. В ноябре набсовет назначил Анну Самарину заместителем председателя правления — финансовым директором, а в январе 2018-го 51-летний чешский банкир, математик и борец айкидо Петр Крумханзл возглавил ПриватБанк.

В августе Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) дал согласие на приобретение Украиной в лице Министерства финансов квалифицированного участия в AS PrivatBank (Латвия) в размере 46,54%. Уже в декабре набсовет ПриватБанка согласовал заключение контракта на поиск покупателей пакета акций PrivatBank (Латвия), а также относительно подготовки и сопровождения этой сделки. Продажей PrivatBank займется FinPoint.

Отметим, что услуги международного детективного агентства Kroll и юрфирмы AlixPartners закупал не ПриватБанк, а Нацбанк. ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка.

В конце декабря 2017-го Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц на сумму более $2,5 млрд.

банки, ПриватБанк, расходы, консультации
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Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
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