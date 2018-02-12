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Саакашвили рассказал подробности выдворения из Украины

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Саакашвили рассказал подробности выдворения из Украины

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской администрации, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили в комментарии по телефону рассказал подробности задержания и выдворения из Украины, сообщает пресс-служба «Руха новых сил».

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«В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, который долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него», — заявил Саакашвили.

Кроме того, по словам Саакашвили, уголовное дело против него — это «полная фальш».

«Мы должны понять, что нас постоянно разводят. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Уголовное дело против меня — полная фальшь. Путин и Порошенко, и Иванишвили хотят от меня избавиться. Нам надо спокойно реагировать на их слабость — реагировать силой духа. Это все показывает насколько они слабые. Мы обязательно их победим», — заявил он.

Ранее Давид Сакварелидзе сообщил, что Саакашвили уже в Варшаве (Польша).

Информацию о том, что Саакашвили находится в Польше, подтвердили в пограничной службе Польши. «Пограничная охрана сообщает, что 12 февраля 2018 годаМихаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной.

«Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что Саакашвили после задержания в Киеве выдворили из Украины.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили, Украина, расследования, Госпогранслужба, Варшава, депортация
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