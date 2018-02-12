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МЭРТ опубликовало свой процент теневой экономики

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МЭРТ опубликовало свой процент теневой экономики

Министерство экономического развития и торговли констатирует снижение уровня теневой экономики на 3 п.п. до 33% по итогам января-сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении МЭРТ.

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По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя 9 месяцев 2016 года.

«Детенизация экономики по итогам 9 месяцев 2017 года стала отражением продолжения процессов посткризисной стабилизации экономики, для которых характерно поддержание умеренных темпов роста производства в ответ на расширение как внутреннего, так и внешнего спроса, сохранение в целом курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции, а также улучшением ожиданий бизнеса и населения», — говорится в сообщении.

Показатель уровня теневой экономики, рассчитанный по методу убыточности предприятий, по итогам 9 месяцев 2017 года составил 22% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод «затраты населения — розничный товарооборот» — 48% от объема официального ВВП.

В 2015 году МЭРТ оценивало долю теневой экономики в 40% ВВП.

Напомним, согласно расчетам экспертов МВФ, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году — 42,9%.

Эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010–2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики.

ВВП, Минэкономики, макроэкономика, теневая экономика, МЭРТ
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