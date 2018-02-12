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АМКУ разрешило акционеру банка «Пивденный» приобрести аптечные сети в Одессе

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АМКУ разрешило акционеру банка «Пивденный» приобрести аптечные сети в Одессе

Антимонопольный комитет Украины предоставил акционеру банка «Пивденный» Юрию Родину разрешение на приобретение контроля в ООО «Аптека Гаевского», а также в ЧАО «Аптечная сеть «Фармация», которые находятся в Одессе.

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Как сообщила пресс-служба АМКУ, комитет также предоставил Родину разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Финфарм» (Одесса), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, комитет разрешил приобрести также контроль в ООО «Капитал», ЧАО «Страховая компания «Теком-Жизнь», ООО «Техно-Информ», ЧАО «Одесское производственное объединение «Холодмаш», а также приобрести акции компании Asset Invest Inc, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2017 года, Родину напрямую принадлежало 18,7062% акций банка «Пивденный», опосредованно — 19,4969%.

Стоит отметить, ООО «Аптека Гаевского», уставной капитал которого составляет 30 тыс. грн, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль на 78% по сравнению с 2015 годом — до 23,603 млн грн чистой прибыли

ЧАО «Аптечная сеть «Фармация» уставной капитал по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 1,9 млн грн. Чистая прибыль в 2016 года составила 23,951 млн грн против 19,829 млн грн.

Напомним, за 2017 год в Украине открылось 40 аптечных торговых точек. На начало 2018 года насчитывается более 16,19 тыс. аптек и 4,28 тыс. аптечных пунктов. Всего в Украине работает 20,5 тыс. торговых точек.

За последние 3 года количество аптек увеличилось на 930, а аптечных пунктов — уменьшилось на 105.

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Большая часть торговых точек принадлежит юридическим лицам (62%). При этом в Украине растет количество частных аптек, а коммунальных с каждым годом становится все меньше. За год доля коммунальных аптек сократилась с 13,3 до 12,6%.

Лидером по количеству торговых точек остается Киев — в городе насчитывается 1 575 аптечных точек. На втором месте Днепропетровская область — 1 568 аптек и аптечных пунктов. Тройку лидеров замыкает Одесская область с количеством торговых точек в 1 409.

банки, АМКУ, Банк Пивденный, аптеки
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