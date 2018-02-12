Войти
ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин
банковский сектор
ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин
Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко
соцполитика
Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

интеллектуальная собственность
RSS

Roshen судится с россиянами в суде ЕС

690
Roshen судится с россиянами в суде ЕС

Корпорация Roshen не смог зарегистрировать торговую марку и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs (Рачки) перед оппонентом — российской кондитерской фабрикой Красный Октябрь (входит в состав крупнейшего кондитерского холдинга Объединенные кондитеры), говорится в решении Генерального суда ЕС от 7 февраля.

Читайте также: Россиянин отсудил торговую марку у компании Порошенко

Оппонент украинских кондитеров — российская фабрика Красный октябрь — ранее также не смог доказать, что ее продукт — конфеты под ТМ Раковые шейки внешне похож на Crabs производства Roshen. Генеральный суд ЕС отдельным решением опроверг схожесть этикеток двух видов конфет.

Согласно материалам дела, еще в 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака в красном, желтом и белом цвете для бренда Crabs.

Через год Красный октябрь подал возражение против регистрации украинских конфет. Российские кондитеры утверждали, что своим заявлением корпорация Roshen нарушит интеллектуальные права в части зарегистрированного ранее бренда конфет Раковые шейки, этикетка которых выполнена в красном, белом и черном цветах. К тому же, по мнению российской стороны, визуальное изображение краба на украинских конфетах легко можно было спутать с раком, изображенным на этикетке карамелек российского производства.

В 2015 году заявление российских кондитеров отклонили, аргументировав решение тем, что дизайн упаковки конфет украинского производства не нарушает права интеллектуальной собственности по отношению к российским кондитерам, ведь крабы и раки — разные животные, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.

Читайте также: «Киевхлеб» проиграл Roshen дело о плагиате упаковки тортов

В 2016 году Первый апелляционный совет EUIPO принял решение не продолжать разбирательство.

В результате многолетнего спора и Roshen, и Красному Октябрю не удалось отстоять свое право на товарный знак. Теперь каждый из них должен заплатить судебные издержки.

авторские права, Roshen, интеллектуальная собственность
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.685,54 -0.1804 2.724,56 -0.1433
100 евро 3.288,94 -0.226 3.356,62 -0.1995
10 рублей 4,33 -0.0034 4,80 -0.0034
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Владимир Мироненко
Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016