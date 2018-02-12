Roshen судится с россиянами в суде ЕС

Корпорация Roshen не смог зарегистрировать торговую марку и права интеллектуальной собственности на конфеты Crabs (Рачки) перед оппонентом — российской кондитерской фабрикой Красный Октябрь (входит в состав крупнейшего кондитерского холдинга Объединенные кондитеры), говорится в решении Генерального суда ЕС от 7 февраля.
Оппонент украинских кондитеров — российская фабрика Красный октябрь — ранее также не смог доказать, что ее продукт — конфеты под ТМ Раковые шейки внешне похож на Crabs производства Roshen. Генеральный суд ЕС отдельным решением опроверг схожесть этикеток двух видов конфет.
Согласно материалам дела, еще в 2013 году Roshen подала заявки в Управление интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию товарного знака в красном, желтом и белом цвете для бренда Crabs.
Через год Красный октябрь подал возражение против регистрации украинских конфет. Российские кондитеры утверждали, что своим заявлением корпорация Roshen нарушит интеллектуальные права в части зарегистрированного ранее бренда конфет Раковые шейки, этикетка которых выполнена в красном, белом и черном цветах. К тому же, по мнению российской стороны, визуальное изображение краба на украинских конфетах легко можно было спутать с раком, изображенным на этикетке карамелек российского производства.
В 2015 году заявление российских кондитеров отклонили, аргументировав решение тем, что дизайн упаковки конфет украинского производства не нарушает права интеллектуальной собственности по отношению к российским кондитерам, ведь крабы и раки — разные животные, а цвета на этикетках отличаются. Поэтому спутать конфеты двух производителей достаточно сложно.
В 2016 году Первый апелляционный совет EUIPO принял решение не продолжать разбирательство.
В результате многолетнего спора и Roshen, и Красному Октябрю не удалось отстоять свое право на товарный знак. Теперь каждый из них должен заплатить судебные издержки.
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