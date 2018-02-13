НКРСИ одобрила создание рабочей группы по возвращению «Укртелекому» государству

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласовала проект постановления Кабинета министров «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий по возвращению пакета акций публичного акционерного общества „Укртелеком“ в государственную собственность и дальнейшего обеспечения стабильной хозяйственной деятельности общества». Об этом сообщает ЛИГА.net.

Проектом постановления, который разработан Фондом госимущества, предлагается утвердить должностной состав рабочей группы и положение о рабочей группе.

«Во время общения с представителями Фонда госимущества стало известно, что этот документ будет направлен в Кабинет министров исключительно в том случае, если решение кассационной инстанции будет в пользу государства — если „Укртелеком“ вернется в госсобственность», — отметили в НКРСИ.

Нацкомиссия согласовала проект постановления без замечаний. Ранее документ был согласован Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее Фонд госимущества просил Генпрокуратуру отменить арест акций «Укртелекома».