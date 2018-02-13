ФГВФЛ продал пакет акций «Донбассэнерго»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал пакет акций ПАО «Донбассэнерго» за 432 тыс. грн, сообщается на веб-сайте «Украинской биржи».

«12 февраля на ПАО „Украинская биржа“ состоялся аукцион по продаже активов, учитываемых на балансе банков „Форум“ и „Старокиевский“ и выставленных на продажу торговцем ценными бумагами ООО „Инвестиционный капитал Украина“... По результатам аукциона были проданы акции ПАО „Донбассэнерго“ в количестве 29,580 тыс. штук общей стоимостью 432 тыс. грн, что на 29,397 тыс. грн больше стартовой цены», — говорится в сообщении.