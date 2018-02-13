Украинцы стали реже пользоваться безвизом

Пересечение границы украинцами по безвизовому режиму со странами Европейского союза идет на спад. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Пересечение границы украинцами по безвизу со странами ЕС идет на спад», — заявил Цигикал.

По его словам, с начала действия безвизового режима, с 11 июня 2017 года, в Евросоюз по упрощенной системе проследовали 419 000 граждан Украины.

Вместе с тем, за последний месяц количество украинцев, которые пересекли границу по безвизу, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 000 человек, что втрое меньше по сравнению с первым месяцем либерализации визового режима. Тогда границу пересекли почти 100 000 украинцев.

«При этом массовых непропусков сопредельной стороной, как в начале прогнозировали некоторые эксперты, не отмечается, а количество отказов остается незначительным. Лишь 0,2% от общего количества таких путешествующих (10 000). В общем по предварительным подсчетам во въезде в страны ЕС отказано свыше 60 лицам», — заявил Цигикал.