«Укрзализныця» повысит цены на билеты в апреле

Первое плановое повышение цен на билеты для пассажиров «Укрзализныци» состоится в апреле и составит 10%.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, передает «Центр транспортных стратегий».

«Первый этап роста цен на билеты в поездах на 10% мы планируем ориентировочно с 1 апреля. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава», — рассказал Рязанцев.

По его словам, деньги, полученные в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, за счет которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.

Рязанцев отметил, что в последний раз УЗ повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.

«С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены», — сказал он.

При этом, подчеркнул Рязанцев, стоимость билетов на поезда все равно останется конкурентной по сравнению с автобусными перевозками.

Отметим, что ежегодно УЗ несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров. Стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1,02-1,1. Летние перевозки — одни из самых дорогих для пассажиров, дороже — только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1. Самые дешевые — на 9 мая — в этот день на билеты предоставляется 20-% скидка.