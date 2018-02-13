НАБУ объявило о подозрении мэру Одессы Труханову

НАБУ доставило в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным, пишет Украинская правда.

Об этом интернет-изданию сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников, подозрение касается «дела Краяна» (покупка помещений завода Краян по завышенным ценам для нужд городской власти). Сам Труханов после полуторамесячного отпуска снова находится в командировке в Чехии.

Как пишет Думская, фигурантами «дела Краяна» стали заместитель мэра Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно. Все они сейчас находятся за пределами Украины.

Такие же документы детективы разнесли по домам и квартирам указанных граждан.

Труханов ушел в отпуск 27 декабря 2017 года и с того момента в Украине не появляется.

Чиновник занимает пост мэра Одессы с 2014 года. За это время он успел стать фигурантом скандала.