Выборы главы Конституционного суда снова перенесли

Выборы главы Конституционного Суда, назначенные на 13 февраля, перенесены из-за госпитализации двоих судей.

Об этом сообщил информированный источник.

«Двое судей госпитализированы. Выборы перенесены», — сказал он.

С каким диагнозом и кто из судей был госпитализирован, источник не сообщил, но отметил, что речь идет не о 62-летнем исполняющим обязанности главы КС Викторе Кривенко.

Напомним, предыдущие три попытки избрать главу КС в 2017 году провалились. 18 мая года судье Владимиру Мойсику не хватило голосов, а 2 ноября судьи не смогли даже утвердить повестку дня. 12 декабря попытка избрать председателя также провалилась.

С 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного Суда был Юрий Баулин. 18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал и.о. главы суда как старший по возрасту.

3 июня 2017 Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий. В этот день должность и.о. главы КС занял следующий по старшинству судья Кривенко.