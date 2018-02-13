Войти
Генсек НАТО анонсирует встречу с президентом Украины
визит
Генсек НАТО анонсирует встречу с президентом Украины
Кличко получил четыре с половиной ставки за 17 дней
доходы
Кличко получил четыре с половиной ставки за 17 дней

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Выборы главы Конституционного суда снова перенесли

85
Выборы главы Конституционного суда снова перенесли

Выборы главы Конституционного Суда, назначенные на 13 февраля, перенесены из-за госпитализации двоих судей.

Об этом сообщил информированный источник.

«Двое судей госпитализированы. Выборы перенесены», — сказал он.

Читайте также: Суд приговорил задержанного на админгранице с Крымом дезертира Баранова к 13 годам тюрьмы

С каким диагнозом и кто из судей был госпитализирован, источник не сообщил, но отметил, что речь идет не о 62-летнем исполняющим обязанности главы КС Викторе Кривенко.

Напомним, предыдущие три попытки избрать главу КС в 2017 году провалились. 18 мая года судье Владимиру Мойсику не хватило голосов, а 2 ноября судьи не смогли даже утвердить повестку дня. 12 декабря попытка избрать председателя также провалилась.

С 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного Суда был Юрий Баулин. 18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал и.о. главы суда как старший по возрасту.

3 июня 2017 Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий. В этот день должность и.о. главы КС занял следующий по старшинству судья Кривенко.

Конституционный суд, выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.665,82 -0.1866 2.703,59 -0.1957
100 евро 3.273,59 -0.144 3.339,62 -0.154
10 рублей 4,32 -0.0015 4,78 -0.0017
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Владимир Мироненко
Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016