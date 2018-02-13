Гройсман обсудил будущее Украины с бывшими президентами

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с бывшими президентами Леонидом Кравчуком (1991-1994), Леонидом Кучмой (1994-2005), Виктором Ющенко (2005-2010) будущее Украины.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Встретился с президентами Украины. Очень интересный разговор. Поделились опытом и мыслями о будущем государства», — написал Гройсман.

Он также опубликовал фото встречи.

Напомним, в ноябре 2017 года Кабинет министров создал совет по вопросам стратегического развития под председательством Гройсмана и с участием бывших премьер-министров.