Китайцы решили собирать электромобили в Беларуси

Китайский автопроизводитель Zotye Holding Group в мае 2018 года начнет производство двух марок электромобилей в Беларуси на заводе Юнисон в Минской области — Zotye Z500 EV и E200.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Электромобиль Zotye Z500 EV будет седаном D-класса. Это переоборудованный бензиновый автомобиль Zotye Z560.

Отмечается, что на станции быстрой зарядки электромобиль можно будет «заправить» за 45 минут. Зарядка от домашней розетки займет 8 часов. Предположительно цена Zotye Z500 EV составит $22 тыс.

Вторая модель, Zotye E200, будет стоить дешевле — приблизительно $17 тыс.