Олег Бахматюк скупает блогеров и ботов, пытаясь надавить на НБУ

Владелец двух обанкротившихся банков – «VAB» и «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк выступает за то, чтобы государство заключило с ним сделку – пролонгировало долги принадлежащих ему коммерческих структур перед его же бывшими банками. Такое предложение бизнесмен озвучил в интервью агентству «Интерфакс-Украина». При этом, чтобы убедить общество в необходимости для НБУ согласиться на такие условия и, видимо, чтобы надавить на регулятора, Бахматюк привлек блогеров из соцсетей.

С постами в поддержку идеи синхронно выступили сразу несколько авторов. Все они обвинили НБУ и государство в «несговорчивости» и горячо выступили в поддержку предложения олигарха.

Пост с призывом к читателям поддержать предложение Олега Бахматюка написал даже такой далекий от финансов автор как Александр Барабошко, который ранее открыто признавал, что размещает посты за деньги.

Кроме указанных блогеров аналоничные тексты появились и у других. При этом посты отдельно поддерживались и разгонялись аккаунтами, имеющими все признаки ботов.

Напомним, что по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой всего Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн. Сюда входит задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд. грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 грн задолженности двух банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

При этом по подсчетам Zn.ua. задолженность компаний Бахматюка перед его же бывшими банками превышает объем долговых обязательств перед Фондом гарантирования вкладов и НБУ. То есть, если бы взятые кредиты были погашены компаниями Бахматюка, вопрос этих долгов банков Бахматюка был бы снят.