ВСП уволил судью за аресты активистов Евромайдана

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українські Новини.

Указано, что ВСП во вторник рассмотрел вопрос об увольнении Негановой с должности судьи на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.

Основанием привлечения судьи к дисциплинарной ответственности стали нарушения закона, допущенные ею при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Евромайдана.

Высший совет правосудия принял решение уволить Неганову с должности за нарушение присяги.

30 января ВСП отказался увольнять председателя Днепровского районного суда Киева Нелли Ластовку за лишение водительских прав активистов Автомайдана.