Из Украины выдворили криминального авторитета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве грузинского криминального авторитета, причастного к ряду насильственных преступлений.
«Злоумышленник по прозвищу „Папуна“ в течение 2016-2017 годов проживал в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки, которая специализировалась на силовом решении вопросов, в частности для установления контроля за незаконной добычей янтаря в Ровенской области», — сказано в пресс-службе ведомства.
В СБУ сообщают, что оперативники задержали иностранца в июне 2017 года, он был принудительно возвращен в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Установлено, что впоследствии «Папуна» нелегально вернулся в Украину и продолжил противоправную деятельность. Он был повторно задержан и выслан в Грузию.
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