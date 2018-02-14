Турция выделит $5 млрд на восстановление Ирака

Турция намерена выделить $5 млрд на восстановление Ирака после войны с террористической группировкой «Исламское государство».

Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция выделит беспроцентный кредит в размере $5 млрд на восстановление инфраструктуры Ирака», — написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем блоге в Twitter по итогам участия в международной конференции по восстановлению Ирака".

По его словам, некоторые страны в ходе конференции дали обещания относительно гуманитарной помощи, инвестиций и торговли с Ираком.

Как сообщает АР, Катар пообещал выделить Ираку $1 миллиард, ОАЭ — $500 млн, Германия — €500 млн, а Саудовская Аравия — $1,5 млрд.