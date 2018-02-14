Концерн Калашников потерял до 90% рынка гражданского оружия из-за санкций

Введенные против росийского оружейного концерна Калашников санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия. Об этом сообщается в квартальном отчете предприятия.
«Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО Концерн Калашников со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр. оказали негативное влияние на предприятие: страны-санкционеры закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия», — говорится в отчете.
Отмечается, что было произведено отключение Калашникова от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это существенно затруднило оплату поставок на экспорт.
В концерне признают, что «в ближайшие пять-семь лет вероятность снятия данных санкций минимальна».
Также в концерне пожаловались на сниение курса рубля, что оказало негативное деятельность не только на его производственную деятельность, но и техническое переворужение. Оказалось, что российское предприятие активно использует импортные компоненты.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.666,42 0.0014
|2.703,36 0.0012
|100 евро
|3.283,64 0.0864
|3.346,52 0.0514
|10 рублей
|4,32 -0.0006
|4,78 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016