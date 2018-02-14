Концерн Калашников потерял до 90% рынка гражданского оружия из-за санкций

Введенные против росийского оружейного концерна Калашников санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия. Об этом сообщается в квартальном отчете предприятия.

«Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО Концерн Калашников со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр. оказали негативное влияние на предприятие: страны-санкционеры закрыли вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия», — говорится в отчете.

Отмечается, что было произведено отключение Калашникова от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это существенно затруднило оплату поставок на экспорт.

В концерне признают, что «в ближайшие пять-семь лет вероятность снятия данных санкций минимальна».

Также в концерне пожаловались на сниение курса рубля, что оказало негативное деятельность не только на его производственную деятельность, но и техническое переворужение. Оказалось, что российское предприятие активно использует импортные компоненты.