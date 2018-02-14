Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в первом квартале 2018 года составил 110,1% по сравнению со 104,3% и 105% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2017 года, что свидетельствует о переходе их в фазу подъема.

Согласно данным Госстата, произошло улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности — компонентов ИЭН: в перерабатывающей промышленности (с −5% до −2%), строительстве (с −25% до −20%) и в сфере услуг (с −6% до −5%).

В то же время зафиксировано небольшое ухудшение потребительской уверенности (с −27% до −28%). Помимо того после скачка в четвертом квартале прошлого года с 6% до 12% деловая уверенность в розничной торговле снизилась до 5%.

Госстат напоминает, что в первом квартале прошлого года ИЭН составлял 84,5%, а во втором квартале вырос до 96,1%.

Ведомство напоминает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре прошлого года.

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменениях объемов продаж за последние три месяца, прогнозе изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.

Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности — 40%, за которым следует сфера услуг — 30% и строительство с розничной торговлей — по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.