Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в первом квартале 2018 года составил 110,1% по сравнению со 104,3% и 105% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2017 года, что свидетельствует о переходе их в фазу подъема.
Согласно данным Госстата, произошло улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности — компонентов ИЭН: в перерабатывающей промышленности (с −5% до −2%), строительстве (с −25% до −20%) и в сфере услуг (с −6% до −5%).
В то же время зафиксировано небольшое ухудшение потребительской уверенности (с −27% до −28%). Помимо того после скачка в четвертом квартале прошлого года с 6% до 12% деловая уверенность в розничной торговле снизилась до 5%.
Госстат напоминает, что в первом квартале прошлого года ИЭН составлял 84,5%, а во втором квартале вырос до 96,1%.
Ведомство напоминает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре прошлого года.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменениях объемов продаж за последние три месяца, прогнозе изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности — 40%, за которым следует сфера услуг — 30% и строительство с розничной торговлей — по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.666,42 0.0014
|2.703,36 0.0012
|100 евро
|3.283,64 0.0864
|3.346,52 0.0514
|10 рублей
|4,32 -0.0006
|4,78 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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