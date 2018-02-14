В январе выросли в цене 92% потребительских товаров и услуг

В январе в Украине выросли в цене 92% потребительских товаров и услуг. Об этом сообщает Госстатистики.
Достаточно ощутимо подорожал бензин марки А-92 и А-95 — сразу на 1 грн 28 коп. и 1 грн 29 коп. на литре соответственно.
В то же время, выросла стоимость сигарет. В том числе — отечественных марок: на 0,7% сигареты с фильтром медиум и премиум класса в среднем по Украине подорожали на 2,2% и 2% соответственно.
Также подорожали все виды мяса (говядина, свинина и птица, — ред.) — примерно на 1,5%.
Прогнозы экспертов относительно стоимости горючего в Украине неутешительны. Даже в случае стабилизации нацвалюты, подорожание нефти на мировом рынке наложит отпечаток на кошелек украинского потребителя.
«Цены на топливо будут расти. Прогноз неутешительный. Во-первых, у нас импортное топливо. Прогнозируется, что цена на нефть на мировых рынках будет расти, а это отразится на украинских АЗС. Даже если наряду с этим курс нацвалюты будет стабильным», — пояснил экономический эксперт Александр Охрименко.
Поэтому экономист советует украинцам готовиться к подорожанию продуктов питания.
«У нас в марте начинается посевная, но уже сегодня цены на дизтопливо очень высоки. И вряд ли перед посевной они снизятся. Дорожает дизтопливо — дорожает зерно, мясо и так далее. В зерне — 33% топлива. Прогнозирует, что до конца года топливо может подорожать минимум на 10%. Если растет цена топливо на 10% — то на 3% возрастает стоимость зерна. Соответственно на 5-7% возрастает стоимость молока и мяса», — объяснил он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.666,42 0.0014
|2.703,36 0.0012
|100 евро
|3.283,64 0.0864
|3.346,52 0.0514
|10 рублей
|4,32 -0.0006
|4,78 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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