В январе выросли в цене 92% потребительских товаров и услуг

В январе в Украине выросли в цене 92% потребительских товаров и услуг. Об этом сообщает Госстатистики.

Достаточно ощутимо подорожал бензин марки А-92 и А-95 — сразу на 1 грн 28 коп. и 1 грн 29 коп. на литре соответственно.

В то же время, выросла стоимость сигарет. В том числе — отечественных марок: на 0,7% сигареты с фильтром медиум и премиум класса в среднем по Украине подорожали на 2,2% и 2% соответственно.

Также подорожали все виды мяса (говядина, свинина и птица, — ред.) — примерно на 1,5%.

Прогнозы экспертов относительно стоимости горючего в Украине неутешительны. Даже в случае стабилизации нацвалюты, подорожание нефти на мировом рынке наложит отпечаток на кошелек украинского потребителя.

«Цены на топливо будут расти. Прогноз неутешительный. Во-первых, у нас импортное топливо. Прогнозируется, что цена на нефть на мировых рынках будет расти, а это отразится на украинских АЗС. Даже если наряду с этим курс нацвалюты будет стабильным», — пояснил экономический эксперт Александр Охрименко.

Поэтому экономист советует украинцам готовиться к подорожанию продуктов питания.

«У нас в марте начинается посевная, но уже сегодня цены на дизтопливо очень высоки. И вряд ли перед посевной они снизятся. Дорожает дизтопливо — дорожает зерно, мясо и так далее. В зерне — 33% топлива. Прогнозирует, что до конца года топливо может подорожать минимум на 10%. Если растет цена топливо на 10% — то на 3% возрастает стоимость зерна. Соответственно на 5-7% возрастает стоимость молока и мяса», — объяснил он.