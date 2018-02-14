Саакашвили получил удостоверение личности, позволяющее жить в ЕС

Экс-президент Грузии, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Документ, по словам Саакашвили, дает право на проживание и работу в Европейском Союзе.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», — написал он, при этом добавил, что довольно решительно настроен вернуть себе украинское гражданство.

Напомним, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях государственной миграционной службы в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили был задержан и возвращен в Польшу в соответствии с процедурой реадмиссии.

Саакашвили после этого заявил, что не будет просить политического убежища в Польше, а наоборот, хочет восстановить украинское гражданство.