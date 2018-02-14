Украина в Минске попросила гарантий безопасности для ремонта 17 объектов мобильной связи в ОРДО

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз озвучила требование гарантий безопасности для ремонта 17 объектов для восстановления мобильной связи в ОРДО. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.
«Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В целом необходимо отремонтировать 17 объектов, однако пока что ни один из приборов не отремонтирован из-за отсутствия режима тишины», — сообщила Олифер.
Напомним, 11 января в «ДНР» заявили, что не работает мобильная связь оператора «Vodafone Украина». Причина сбоя — повреждение кабеля, что идет в сторону поселка Оленевка.
Позже связь пропала и в «ЛНР». Сообщалось, что в обед 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов оператора сотовой связи «Vodafone-Украина» в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка Донецкой области.
В компании заявляли, что не смогут восстановить связь в «ЛНР», который был отключен в результате обрыва кабеля, если он был оборван на оккупированной территории.
В «ДНР» пригрозили взять под «внешнее управление» сеть «Vodafone-Украина». В СЦКК заявили, что приняли к рассмотрению обращение компании «Vodafone-Украина».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.666,42 0.0014
|2.703,36 0.0012
|100 евро
|3.283,64 0.0864
|3.346,52 0.0514
|10 рублей
|4,32 -0.0006
|4,78 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016