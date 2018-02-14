Украина в Минске попросила гарантий безопасности для ремонта 17 объектов мобильной связи в ОРДО

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз озвучила требование гарантий безопасности для ремонта 17 объектов для восстановления мобильной связи в ОРДО. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

«Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В целом необходимо отремонтировать 17 объектов, однако пока что ни один из приборов не отремонтирован из-за отсутствия режима тишины», — сообщила Олифер.

Напомним, 11 января в «ДНР» заявили, что не работает мобильная связь оператора «Vodafone Украина». Причина сбоя — повреждение кабеля, что идет в сторону поселка Оленевка.

Позже связь пропала и в «ЛНР». Сообщалось, что в обед 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов оператора сотовой связи «Vodafone-Украина» в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка Донецкой области.

В компании заявляли, что не смогут восстановить связь в «ЛНР», который был отключен в результате обрыва кабеля, если он был оборван на оккупированной территории.

В «ДНР» пригрозили взять под «внешнее управление» сеть «Vodafone-Украина». В СЦКК заявили, что приняли к рассмотрению обращение компании «Vodafone-Украина».