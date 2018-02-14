ВВП Украины увеличился на 1,8% в IV квартале

В октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По сравнению с 3-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,4% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г.Севастополя).

Госбюджет-2018 разработан исходя из прогноза роста ВВП на 3%.

Как сообщалось, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4%.