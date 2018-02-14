Сайдик: Минские соглашения пока не нуждаются в коррекции

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик считает, что корректировать минские соглашения в связи с предложениями о вводе миротворцев на территорию Донбасса преждевременно.

«Слишком рано об этом говорить (о корректировке минских соглашений — ред.), потому что пока есть только предложение РФ (по вводу миротворцев — ред.)», — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.

«Я лично считаю, что минские соглашения очень сильные, устойчивые. И самое важное, когда будет миссия ООН, то цель этой миссии должна быть именно воплощением минских соглашений», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

Сайдик отметил, что минский процесс работает.

«Минувшие три года (с подписания минских соглашений — ред.) показали, что, несмотря на определенные сложности, минский процесс работает и приносит результаты», — сказал он.