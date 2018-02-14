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За год отрицательное сальдо внешней торговли снизилось до $2,6 млрд

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За год отрицательное сальдо внешней торговли снизилось до $2,6 млрд

В 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 083,8 млн долл. по сравнению с 2016 годом и составило 2 625,4 млн долларов, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в 2017 году внешнеторговый оборот составил 107 284,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 17 600,8 млн долларов, или на 19,6%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 22 764,1 млн долларов, увеличившись на 3 774,6 млн долларов, или на 19,9% по сравнению с 2016 годом.

Как сообщалось, в январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 млн долларов.

Напомним, экспорт товаров из Украины вырос на 20,6%.

торговля, Госстат, импорт, экспорт, макроэкономика, сальдо, внешняя торговля
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