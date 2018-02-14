Войти
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
«Укрзализныця» подпишет договор с General Electric
транспорт
«Укрзализныця» подпишет договор с General Electric

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

расследования
RSS

Аброськин: За год россияне совершили в Украине почти 750 уголовных преступлений

433
Аброськин: За год россияне совершили в Украине почти 750 уголовных преступлений

Граждане Российской Федерации совершили в Украине в течение 2017 года 746 уголовных правонарушений, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Читайте также: В Нацполиции назвали самые криминальные города

В целом в Украине в прошлом году иностранцами было совершено 2,9 тысяч уголовных правонарушений.

«Из них 746 — гражданами Российской Федерации, 707 — Грузии, 425 — Азербайджана, 271 — Молдовы, 141 — Армении, 134 — Узбекистана», — сказал Аброськин.

Кроме того, в прошлом году иностранцы на территории Украины совершили 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Также иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

«Все эти преступления в настоящее время раскрыты», — добавил Аброськин.

Читайте также: Из Украины выдворили криминального авторитета

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году на постоянное место жительства переехали 2 776 граждан Российской Федерации.

Украина, расследования, полиция, россияне, Вячеслав Аброськин, преступления
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.667,88 0.016 2.705,04 0.018
100 евро 3.284,51 0.0951 3.347,62 0.0624
10 рублей 4,32 -0.0003 4,78 0.0002
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Владимир Мироненко
Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016