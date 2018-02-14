Аброськин: За год россияне совершили в Украине почти 750 уголовных преступлений

Граждане Российской Федерации совершили в Украине в течение 2017 года 746 уголовных правонарушений, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В целом в Украине в прошлом году иностранцами было совершено 2,9 тысяч уголовных правонарушений.

«Из них 746 — гражданами Российской Федерации, 707 — Грузии, 425 — Азербайджана, 271 — Молдовы, 141 — Армении, 134 — Узбекистана», — сказал Аброськин.

Кроме того, в прошлом году иностранцы на территории Украины совершили 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Также иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

«Все эти преступления в настоящее время раскрыты», — добавил Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году на постоянное место жительства переехали 2 776 граждан Российской Федерации.