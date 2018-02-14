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Геращенко: Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым

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Геращенко: Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш провел встречу с советником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. Об этом сообщила депутат БПП, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

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«Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах», — написала Геращенко.

По ее словам, перед встречей Фриш категорически отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, отметив, что это были бы политические посещение.

«Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина — РФ — ОБСЕ», — сообщила Геращенко.

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Напомним, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонной конференции с журналистами по результатам встречи с помощником Путина Владиславом Сурковым заявил, что Россия согласна разместить миротворческую миссию ООН на Донбассе не только на линии соприкосновения, но и на более широких территориях.

Россия, Владимир Путин, ОБСЕ, Украина, Донбасс, кризис на юго-востоке, переговоры, АТО, Владислав Сурков
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Комментарии (1)
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Гость
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 1 час 40 минут назад

Сочетание кофточки и бижутерии режет глаз. Если застегнуть до верхней пуговки - может, Фриш и чаще бы общался.

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