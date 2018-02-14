НАТО утвердило создание двух новых штабов и центра кибербезопасности

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Европейская правда».

«Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Безопасность среда в Европе изменилось, и НАТО реагирует», — сказал Столтенберг.

НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг отметил, что решение относительно местонахождения новых структур и количества персонала будет принято в июне.

«Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимый уровень персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне», — сказал он.

Министры также одобрили решение создать Центры кибербезопасности в центральном объединенных военных сил НАТО в Европе (SHAPE), который расположен в бельгийском Монсе.

Как сообщалось, Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.