НАТО утвердило создание двух новых штабов и центра кибербезопасности

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Европейская правда».
«Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Безопасность среда в Европе изменилось, и НАТО реагирует», — сказал Столтенберг.
НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.
Столтенберг отметил, что решение относительно местонахождения новых структур и количества персонала будет принято в июне.
«Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимый уровень персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне», — сказал он.
Министры также одобрили решение создать Центры кибербезопасности в центральном объединенных военных сил НАТО в Европе (SHAPE), который расположен в бельгийском Монсе.
Как сообщалось, Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.
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