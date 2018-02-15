ЕБРР дал украинскому агрохолдингу $50 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал на улучшение логистической инфраструктуры украинскому агрохолдингу «Нибулон» кредит в 50 миллионов долларов, передает РИА Новости.
Церемония подписания кредитного соглашения состоялась в четверг в Киеве при участии гендиректора «Нибулона» Алексея Вадатурского и директора ЕБРР на Украине Шевки Аджунера.
«Этот кредит на сумму 50 миллионов долларов является частью более широкой инвестпрограммы на 200 миллионов долларов, он направлен на развитие зерновой логистической инфраструктуры», — сказал Аджунер журналистам на брифинге.
По его словам, кредит выдается на семь лет, процентная ставка является коммерческой тайной и не разглашается.
По данным ЕБРР, выделение кредита позволит увеличить объем грузоперевозок по внутренним водным путям, а также увеличить экспорт зерна до 8 миллионов тонн в год. Финансирование будет состоять из двух кредитов: первый — до 40 миллионов долларов, который предоставит сам ЕБРР. Второй — до 10 миллионов долларов, он будет синдицирован коммерческими банками. Выделенные средства пойдут на завершение инвестиционной программы, которая включает строительство трех новых зерновых терминалов и расширение флотилии «Нибулона»
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