ЕБРР дал украинскому агрохолдингу $50 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал на улучшение логистической инфраструктуры украинскому агрохолдингу «Нибулон» кредит в 50 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Церемония подписания кредитного соглашения состоялась в четверг в Киеве при участии гендиректора «Нибулона» Алексея Вадатурского и директора ЕБРР на Украине Шевки Аджунера.

«Этот кредит на сумму 50 миллионов долларов является частью более широкой инвестпрограммы на 200 миллионов долларов, он направлен на развитие зерновой логистической инфраструктуры», — сказал Аджунер журналистам на брифинге.

По его словам, кредит выдается на семь лет, процентная ставка является коммерческой тайной и не разглашается.

По данным ЕБРР, выделение кредита позволит увеличить объем грузоперевозок по внутренним водным путям, а также увеличить экспорт зерна до 8 миллионов тонн в год. Финансирование будет состоять из двух кредитов: первый — до 40 миллионов долларов, который предоставит сам ЕБРР. Второй — до 10 миллионов долларов, он будет синдицирован коммерческими банками. Выделенные средства пойдут на завершение инвестиционной программы, которая включает строительство трех новых зерновых терминалов и расширение флотилии «Нибулона»