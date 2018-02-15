Закарпатье получило 2 тыс. доз вакцины от кори

Вчера в Закарпатскую область доставили комбинированную вакцину КПК, которую сегодня начали развозить в районы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В министерстве заявили, что в течение 1-2-х дней вакцины должны появиться в медицинских учреждениях, после чего дети смогут получить прививки.

«Вакцины, которые были перераспределены раньше, уже доставлены в Одесскую и Киевскую области и Киев. Также готовится новое перераспределение в Одесскую, Черновицкую и Николаевскую области. В конце февраля мы ожидаем поставку 220 000 вакцин, закупленных за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Всего в этом году в Украину прибудут почти 2 млн бельгийской вакцины КПК», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что руководство Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Сумской областей согласилось передать часть вакцин в другие регионы Украины, которые сейчас больше всего нуждаются в дополнительных дозах вакцин против кори.