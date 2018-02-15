Закарпатье получило 2 тыс. доз вакцины от кори

Вчера в Закарпатскую область доставили комбинированную вакцину КПК, которую сегодня начали развозить в районы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В министерстве заявили, что в течение 1-2-х дней вакцины должны появиться в медицинских учреждениях, после чего дети смогут получить прививки.
«Вакцины, которые были перераспределены раньше, уже доставлены в Одесскую и Киевскую области и Киев. Также готовится новое перераспределение в Одесскую, Черновицкую и Николаевскую области. В конце февраля мы ожидаем поставку 220 000 вакцин, закупленных за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Всего в этом году в Украину прибудут почти 2 млн бельгийской вакцины КПК», — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что руководство Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Сумской областей согласилось передать часть вакцин в другие регионы Украины, которые сейчас больше всего нуждаются в дополнительных дозах вакцин против кори.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.674,52 0.0729
|2.711,63 0.0666
|100 евро
|3.310,35 0.2677
|3.376,78 0.2987
|10 рублей
|4,36 0.0044
|4,81 0.0035
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016