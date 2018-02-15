В Минобразования анонсировали разработку электронных учебников

Минобразования анонсировало публичное обсуждение положения об электронных учебниках, а также разработку процедуры и экспертизы отбора и государственного финансирования.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проект положения о внедрении электронных учебников разработали Институт модернизации образования и Офис эффективного регулирования. Участие принимали производители образовательного контента, а также представители учительной, родительской и научной сообществ.

«Электронные учебники — это новая технология, которая позволяет существенно обогатить педагогический процесс. Чтобы получить новые технологии, должны дать толчок этом рынке», — отметили разработчики.

Отмечается, что это позволит повысить качество образовательного контента и увеличить прозрачность использования бюджетных средств.