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«Приватбанк» в январе получил более 1 миллиарда прибыли

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«Приватбанк» в январе получил более 1 миллиарда прибыли

За январь 2018 года «Приватбанк» получил прибыль в размере 1 млрд 105 млн грн. По итогам года банк планирует заработать не менее 4 млрд грн прибыли. Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, национализированный «Приватбанк» в 2017 году получил убыток в размере 22,97 млрд грн.

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При этом кредитный портфель банка возрос на 5,9% — до 235,48 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% — до 193,92 млрд грн, кредиты физлицам — на 40%, до 41,56 млрд грн.

Напомним, в конце декабря 2017 года Министерство финансов завершило четвертый этап докапитализации ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 16 млрд грн.

В июле Министерство финансов внесло в капитал национализированного «Приватбанка» облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд грн в рамках очередного этапа докапитализации на общую утвержденную Кабмином сумму 38,56 млрд грн.

В НБУ тогда уточняли, что из общей суммы в 38,5 млрд грн 22,5 млрд грн — первоочередная потребность, возникшая из-за мошеннических действий предыдущего менеджмента накануне национализации, еще 16 млрд грн — объем капитала, которым предусмотрено покрыть уценку основных средств.

При этом в связи с национализацией капитал «ПриватБанка» увеличивался несколько раз. Перед его национализацией была проведена процедура bail-in в капитал обязательств перед связанными лицами и необеспеченными кредиторами на общую сумму 29 млрд грн. После чего государство тремя траншами докапитализировало «ПриватБанка» на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года «Приватбанк» по размеру активов занимал 1 место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

прибыль, Приватбанк
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