«Нафтогаз» снизит цену на газ для промпотребителей

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 марта 2018 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 10,8% (на 994,8 грн) по сравнению с февралем — до 8 тыс. 200,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно сообщению компании в четверг, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных «дочек» НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 10,6% (на 1077,6 грн) — до 9 тыс. 63,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, на февраль «Нафтогаз» снизил цену на 5,5-5,9%, и глава правления компании Андрей Коболев заявил, что она намерена усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям, предлагая «новый более гибкий ценовой продукт.
«Мы решили на рынке промышленном быть немножко более агрессивными, устанавливать цену, которая была бы более привлекательной. Дальше, я надеюсь, что и в марте и в последующих месяцах у нас цена будет более конкурентоспособной», — прояснил планы компании в конце января агентству «Интерфакс-Украина» главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени «Нафтогаз Украины» поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
В феврале пришлого года НАК продавал газ по 9 тыс. 214,8 грн, в марте — по 8 тыс. 553,6 грн, в апреле — по 7 тыс. 675,2 грн. К июлю цена снизилась до 7 тыс. 208,4 грн, однако затем постепенно начала расти и в октябре достигла 8 тыс. 164,8 грн, в ноябре — 8 тыс. 805,6 грн, в декабре — 9 тыс. 19,2 грн за 1 тыс. куб. м (все — с НДС).
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
|Покупка
|Продажа
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|2.674,52 0.0729
|2.711,63 0.0666
|100 евро
|3.310,35 0.2677
|3.376,78 0.2987
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