Киевсовет расширил перечень льгот для пострадавших на Майдане

Киевский городской совет расширил перечень льгот для пострадавших во время Революции достоинства.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 71 депутат при минимально необходимом 61.

В соответствии с принятыми изменениями, предоставляются новые льготы и расширяются категории получателей дополнительных гарантий. Отмечается, что в перечень включены киевляне, которые во время Революции достоинства получили тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения.

«С учетом принципа социальной справедливости на пострадавших участников Революции достоинства будет распространяться ежегодная материальная помощь, предоставляться средства и компенсация расходов на лечение тяжелых больных, а также ежемесячное пособие на покрытие 50% расходов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении

Сейчас право на получение материальной помощи имеют 324 пострадавших.

Также предлагается ввести для членов семей Героев Небесной Сотни дополнительную гарантию — оздоровление детей в возрасте до 7 лет.