Рада примет закон об Антикоррупционном суде к маю, - Парубий

Верховная Рада Украины примет закон о создании Антикоррупционного суда к маю, заявил председатель парламента Андрей Парубий во время встречи с группой экспертов Международного валютного фонда.

По его словам, соответствующий законопроект будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля.

Парубий в разговоре с представителями МВФ выразил надежду, что все рекомендации Венецианской комиссии относительно Антикоррупционного суда, в том числе относительно полномочий международного совета экспертов, будут реализованы в проекте закона между первым и вторым чтением.

Он добавил, что Венецианская комиссия дала «твердые выводы и твердые рекомендации, каким этот суд должен быть».

Напомним, что в конце 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.

Евросоюз и МВФ раскритиковали президентский законопроект об Антикоррупционном суде, заявив, что он противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Замечания касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда.