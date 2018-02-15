Братия Киево-Печерской Лавры заявляет об угрозе нападения на пещеры

По сообщению сайта Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в соцсетях распространяется информация о подготовке праворадикалами актов вандализма в святых пещерах обители, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Провокации запланированы на 16 февраля. Ожидается, что молодые люди, которые называют себя членами «Правого сектора» и «С-14» могут осуществить попытки проникновения в пещеры с целью надругательства над ними. В случае препятствия, праворадикалы готовы к применению силы.
В связи с этим наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письма: Президенту, Премьер-министру, Генеральному прокурору, главному военному прокурору, Министру внутренних дел, председателю Службы безопасности Украины, а также Киевскому городскому главе, председателю Национальной полиции Украины, Начальнику Печерского УП ГУНП в г. Киеве.
Братия монастыря во главе с наместником также просит всех о молитвенной поддержке в это непростое для Лавры время, чтобы не произошло надругательства над святыней Вселенского Православия.
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