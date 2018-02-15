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В МВФ призвали Украину начать продажу госпредприятий

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В МВФ призвали Украину начать продажу госпредприятий

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией в ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве, сообщает «Зеркало недели».

«Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК», — сказал он.

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Рон Ван Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной. «Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение», - отметил Парубий.

Ранее заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин заявлял о планах ФГИ по приватизации энергетических активов во второй половине 2018.

По его мнению, продажа пакетов акций облэнерго целесообразна лишь после введения RAB-регулирования.

«С точки зрения приватизации важно, чтобы этот механизм заработал. Чтобы инвестор понимал, как он может свои инвестиции возвращать — те, которые он будет вкладывать в компанию, — сказал зампредседателя ФГИ. — В идеале, чтобы оно (RAB-регулирование) заработало до того, как объекты будут приватизированы».

По его мнению, введение RAB позволит привлечь дополнительные инвестиции и поступления в госбюджет. «В нашем понимании, с точки зрения стоимости этих активов — их стоимость должна возрасти, причем достаточно серьезно, если будет введено RAB-регулирование в этих компаниях», — отметил Никитин.

Напомним, согласно утвержденному плану приватизации, в 2018 году ФГИ планирует выставить на продажу «Хмельницкоблэнерго» (70%), «Николаевоблэнерго» (70%), «Харьковоблэнерго» (65%), «Запорожьеоблэнерго» (60%), «Тернопольоблэнерго» (50,9%), «Черкассыоблэнерго» (46%), «Сумыоблэнерго» (25%), «Донбасэнерго» (25%), «Одессаоблэнерго» (25%).

приватизация, Андрей Парубий, Рон Ван Роден
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