Креди Агриколь Банк увеличил прибыль на 37%

В 2017 году Креди Агриколь Банк получил рекордную чистую прибыль в размере 1110 млн грн, что на 302 млн грн или + 37% больше, чем в 2016 году.

Этот результат был достигнут благодаря диверсификации основных источников доходов банка и снижению стоимости риска.

Чистый доход банка снизился на 86 млн грн или −3% в 2017 году по сравнению с 2016 годом из-за уменьшения валютных спредов и количества валютных форвардных контрактов с клиентами.

Снижение чистого дохода банка было компенсировано в основном за счет улучшения показателя стоимости риска, который снизился на −68% или 594 млн грн по сравнению с 2016 годом.

Это подтверждает тренд общего улучшения экономической ситуации в Украине, а также качества системы мониторинга кредитных рисков Креди Агриколь Банка.

Креди Агриколь Банк продолжает диверсификацию своего кредитного портфеля и инвестирует в украинскую экономику путем привлечения новых клиентов из сегментов корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса.

В течение 2017 года кредитный портфель банка (без учета резервов) увеличился на +25% или 3,9 млрд грн.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам, увеличился на +8%.

Объем кредитов физическим лицам — на +44% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о стремлении Креди Агриколь Банка усилить кредитование украинской экономики и приобщиться к ее развитию.