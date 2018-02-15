Россия подняла свои истребители у восточной границы Украины, - ВСУ

В четверг, 15 февраля, вдоль восточной воздушной границы Украины активизировались Воздушно-космические силы Российской Федерации.

Как сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, это произошло во время проведения тренировок по противовоздушной обороне ВСУ.

«Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения», — говорится в заявлении украинских военных.

В то же время группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 ВКС РФ осуществили пролет в воздушном пространстве оккупированного Крыма и отработали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.

Напомним, что 30 января в Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования.