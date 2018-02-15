Суд по делу экс-президента Януковича объявил перерыв до 21 февраля

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича до 10:00 утра 21 февраля. Об этом судья заявил на заседании.

Сегодня суд допросил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Отметим, что Турчинов рассказал, почему в Крыму не была введена АТО.

На следующей неделе состоится допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко и президента Петра Порошенко.