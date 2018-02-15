Цукерберг хочет продать акции Facebook на $13 млрд

Марк Цукерберг продает свои акции, чтобы инвестировать в благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative, который он основал совместно со своей женой Присциллой Чан. Фонд должен обеспечить поддержку ученым, научным исследованиям и проектам, улучшающим ситуацию на планете.

За неделю Цукерберг уже продал акций на сумму $108 млн. Но в самом факте продажи нет ничего необычного. Предприниматель и раньше периодически продавал акции. Но на этот раз пресс-секретарь Chan Zuckerberg Initiative рассказал, что так начинается ввод средств в благотворительный проект супругов.

Издание Recode отмечает, что в течение следующих 13 месяцев Цукерберг может продать акций в общей сложности на $13 млн. Вся сумма должна пойти в фонд. Для справки, сейчас Forbes оценивает состояние Цукерберга в $72,4 млрд, что делает его 5-м в списке богатейших людей планеты.

Ранее Присцилла и Марк обещали передать фонду 99% имеющихся у них акций Facebook. На данный момент капитализация копании составляет $519,73 млрд.

Когда Цукерберг только запустил фонд в декабре 2015, он сказал, что будет ежегодно продавать акции на сумму, не превышающую $1 млрд. За два года он пожертвовал фонду $1,6 млрд. Но в прошлом сентябре он изменил план, заявив, что в ближайшие 18 месяцев продаст от 35 до 75 млн акций. На основе этого заявления издание и получило $13 млрд. Первая продажа прошла только на этой неделе, значит для продажи остальной части остается 13 месяцев. Если считать, что Цукерберг выберет сценарий максимальной щедрости, то, судя по текущей цене на акции FB, фонд станет богаче на $13 млрд.