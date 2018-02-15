Суд отпустил заммера Одессы Вугельмана на поруки двух нардепов

Соломенский районный суд Киева отказался арестовать заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и отпустил его на поруки депутатов Верховной Рады Александра Пресмана («Возрожденрие») и Юрия Мирошниченко («Оппозиционный блок»).
Об этом сообщил источник в суде.
Решение было принято в четверг.
Других подробностей не сообщается.
Напомним, 14 февраля в международном аэропорту «Борисполь» был задержан мэр Одессы Геннадий Труханов. Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу «Краяна». В тот же день в «Борисполе» задержали Вугельмана, который прилетел рейсом из Израиля.
Сегодня, суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Еще одного фигуранта дела, Петра Загодиренко, суд отправил под стражу.
Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода «Краян» за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.677,12 0.0989
|2.716,49 0.1152
|100 евро
|3.313,34 0.2976
|3.382,79 0.3588
|10 рублей
|4,37 0.0049
|4,82 0.0042
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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