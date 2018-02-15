Реформа рынка автобусных перевозок уберет маршрутки, — Омелян

Реформа рынка автобусных перевозок в перспективе уберет маршрутки с межобластных, внутренних областных и пригородных маршрутов, а вместо них появятся автобусы Neoplan. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках совместной пресс-конференции с руководителем «Укравтодора» Славомиром Новаком.

«Мы считаем, что в результате этой реформы на межобластных перевозках появятся современные автобусы Neoplan. Маршрутки исчезнут... На внутренних областных, на районных маршрутах этот процесс займет чуть больше времени, потому как полностью эту реформу не удалось имплементировать», — сообщил министр.

Он напомнил, что в Украине есть четыре вида внутренних автобусных перевозок: городские, пригородные, межгородские внутренние областные и межобластные перевозки.

Директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Виктор Сасин объяснил, какие изменения произойдут на рынке автобусных пассажирских перевозок в связи с утверждением постановлений «О внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта» и «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования».

По его словам, постановления приведут к образованию свободного рынка на межобластных маршрутах.

«Если говорить о свободном рынке, то именно такой свободный рынок будет только на межобластном сообщении... Таким образом мы хотим создать конкурентные условия. Что дадут конкурентные условия? Выбор для пассажиров, конкуренция между перевозчиками и урегулирование цены до экономически обоснованной. На практике это будет выглядеть так: перевозчик подает организатору — Мининфраструктуры — пакет документов, образцы которых будут размещены в свободном доступе на сайте МИУ. Соответственная комиссия будет рассматривать документы, и, если перевозчик соответствует всем требованиям, он получит разрешение работать на межобластном маршруте», — заявил Сасин, отметив, что на маршруте могут работать несколько перевозчиков.

Говоря о конкурсе на городские, пригородные и межгородские внутренние областные перевозки, Сасин рассказал, что утвержденные Кабмином постановления изменили так называемую «бальную систему».

«Если ранее баллы перевозчику во время участия в конкурсе начисляли за такие нормы, как количество работников на предприятии, количество транспортных средств (ТС) на предприятии, то сегодня приоритетом для „бальной системы“ стали экологичность, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями... Также мы предусмотрели баллы за низкопольные автобусы», — отметил Сасин.

Вместе с тем Омелян отметил, что одна из составляющей автобусной реформы — это упрощение требований к автобусным станциям.

"Кто захочет, сможет открыть автобусную станцию, но есть условие, что любой автобус движется от автобусной станции до автобусной станции, а не так, что кто где захотел, так и садится",— рассказал Омелян.