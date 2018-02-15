Канадская компания планирует начать поставки штурмовых винтовок в Украину

Канадская компания Colt Canada планирует заключить контракт на поставку украинским войскам 100 тысяч новых штурмовых винтовок. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание National Post.

В январе представители Colt Canada уже провели «ознакомительную встречу» с правительственными чиновниками Украины.

По словам Алекса Пейна, менеджера Colt Canada, это только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить.

«Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать есть ли возможности для Colt Canada в Украине», — отметил представитель компании.

Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом.

Как отмечается, в декабре правительство Канады внесло изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.