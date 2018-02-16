Задержаны похитители терминалов ПриватБанка

В Кировоградской области задержана банда грабителей, которые похитили терминал самообслуживания из холла отделения ПриватБанка.
Как сообщили в Службе безопасности банка, 16 февраля в 4 утра в систему онлайн-наблюдения сети банкоматов и терминалов самообслуживания банков поступил сигнал о повреждении одного из терминалов самообслуживания, установленного в отделении ПриватБнка в Светловодске Кировоградской области.
«Преступники проникли в зону 24/7, сорвали терминал с места крепления и вывезли его на автомобиле, причем преступление длилось 20 секунд», — говорится в сообщении.
В банке отметили, что банду злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время задержания автомобиль преступников попал в ДТП, пострадавших нет.
Против задержанных трех жителей Кировоградской области возбуждено уголовное дело, полиция изучает возможную причастность банды к другим попыткам взлома терминалов самообслуживания украинских банков и финансовых компаний.
|Покупка
|Продажа
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|2.692,05 0.1541
|2.735,15 0.1932
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