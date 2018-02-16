Кистион: В Украине зарплатные долги шахтерам выплачены

На казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты задолженности по зарплате шахтерам за предыдущие годы поступили 365 млн гривен, сообщил профильный вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, пишет РБК-Украина.

По его словам, вчера Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство финансов и Антимонопольный комитет Украины получили поручение безотлагательно урегулировать ситуацию, ведь ситуация с зарплатными долгами перед шахтерами неприемлема для правительства.

«Благодарен за оперативное выполнение поставленных задач. Вопрос был непростым, однако четкая скоординированность действий доказала: государственный аппарат может работать не только эффективно, но и очень оперативно», — резюмировал Кистион.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Донецкой области работникам шахт задолжали более 62,5 млн гривен зарплаты. Установлено, что задолженность перед работниками угольного предприятия шахта «1/3 Новогродовская» государственного предприятия «Селидовуголь» составляет за август-сентябрь 3 млн 142 тыс. гривен. По этой причине 19 октября 34 работника первой смены отказываются подниматься на поверхность, и остались под землей.

Также отмечается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту невыплаты заработной платы работникам Государственного предприятия «Мирноградуголь», где сумма задолженности в настоящее время составляет 59,5 млн гривен.