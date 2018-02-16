Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соцполитика
RSS

Бывшим сотрудникам органов внутренних дел пересчитают пенсии

1 6513
Бывшим сотрудникам органов внутренних дел пересчитают пенсии

Кассационный административный суд Верховного суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, передают «Українські новини».

Читайте также: Рада дала возможность досрочно выйти на пенсию родным погибших во время Революции достоинства

В четверг, 15 февраля, Верховный суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного административного суда. Одним ответчиком выступил Пенсионный фонд, истцами — пенсионеры органов внутренних дел. Они требовали сделать перерасчет и выплатить повышенные пенсии с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Суд принял решение удовлетворить требование истцов.

Напомним, что 1 января 2016 года вступили в силу изменения в закон о перерасчете пенсий военнослужащих. Согласно вступившим в силу изменениям, перерасчет пенсий, не проведенный по вине органов Пенсионного фонда или государственных органов, выдающих соответствующие справки, производится с момента возникновения права на него без ограничения срока.

Читайте также: Украина - в десятке худших стран для пенсионеров

После этого пенсионеры МВД обещали протестовать и требовали от властей перерасчета пенсий с 1 января 2016 года в связи с началом работы Нацполиции. В Пенсионном фонде заявляли, что не могут поднять пенсии, поскольку в постановлении Кабмина про денежное обеспечение полицейских Нацполиции перерасчет пенсии для бывших милиционеров не предусмотрен.

МВД, Верховный суд, пенсии, милиция, полиция, правоохранители, соцполитика
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Ronald Reygan 3 часа 42 минуты назад

Тим корупціонерам, та хабарникам, ще і пенсії потрібні? ви знущались над народом, і за це народ вам повинен платити? ну нема слів мінтяра є мінтяра.одним словом виродки.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,05 0.1541 2.735,15 0.1932
100 евро 3.350,88 0.3871 3.424,55 0.4325
10 рублей 4,42 0.0051 4,89 0.0068
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016