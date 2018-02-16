Бывшим сотрудникам органов внутренних дел пересчитают пенсии

Кассационный административный суд Верховного суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, передают «Українські новини».

В четверг, 15 февраля, Верховный суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного административного суда. Одним ответчиком выступил Пенсионный фонд, истцами — пенсионеры органов внутренних дел. Они требовали сделать перерасчет и выплатить повышенные пенсии с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Суд принял решение удовлетворить требование истцов.

Напомним, что 1 января 2016 года вступили в силу изменения в закон о перерасчете пенсий военнослужащих. Согласно вступившим в силу изменениям, перерасчет пенсий, не проведенный по вине органов Пенсионного фонда или государственных органов, выдающих соответствующие справки, производится с момента возникновения права на него без ограничения срока.

После этого пенсионеры МВД обещали протестовать и требовали от властей перерасчета пенсий с 1 января 2016 года в связи с началом работы Нацполиции. В Пенсионном фонде заявляли, что не могут поднять пенсии, поскольку в постановлении Кабмина про денежное обеспечение полицейских Нацполиции перерасчет пенсии для бывших милиционеров не предусмотрен.