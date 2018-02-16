Войти
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
перспективы
Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых
расследования
Луценко: По делам Майдана в судах 280 обвиняемых

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

горячие точки
RSS

Найем: Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе близок к сути реальных переговоров

289
Найем: Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе близок к сути реальных переговоров

Народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция «БПП») сообщает, что обсудил с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс и доклад по урегулированию ситуации в регионе, подготовленный Институтом Хадсона и экспертом по ООН Колумбийского университета Ричардом Гоуэном.

Читайте также: Найем перечислил минусы закона о реинтеграции

«Волкер сейчас один из самых информированных людей о деталях переговоров по введению миротворческой миссии на Донбассе... Договорились, что кое-что можно озвучить публично... Накануне Мюнхенской конференции фонд Rasmussen Global опубликовал доклад Hudson Institute о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета, удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров», — написал Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу после разговора с К.Волкером в Мюнхене.

Украинский парламентарий изложил все известные ему детали этих переговоров, а также основные положения отчета Института Хадсона, а именно по численности миротворческой миссии ООН на Донбассе, вариантах касательно ее командования и национального состава, обязанностях сторон и этапах развертывания международного контингента в регионе.

«Общая численность контингента — до 30.000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдение за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента», — написал Найем.

По его данным, командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. «В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например, Греция», — отметил нардеп.

«России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а властям самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев... В рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в украинские государственные структуры», — пишет Найем.

Читайте также: Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, — доклад

Он также добавляет, что миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений — прекращение огня, — должен быть выполнен до начала развертывания миссии, а проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии.

«Разворачивание миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии — начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до 2-х месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев). Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о разворачивании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком-либо этапе», — пишет Найем.

При этом парламентарий добавляет, что согласно докладу, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, «если бы все потенциальные сателлиты ДНР и ЛНР искренне обязались прекратить любое насилие, что маловероятно».

«Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. „надежный мандат“, разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ», — отмечает он.

Читайте также: Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс

«Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России — это начать разворачивание миссии и реагировать на ситуации по мере продвижения миссии. Между тем, исходя из прошлого опыта, есть достаточные основания полагать, что миротворческие силы таки могут справиться с ситуацией на Донбассе, если, конечно, для этого будут созданы политические условия», — считает Найем.

ООН, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, миротворцы, Мустафа Найем
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.692,05 0.1541 2.735,15 0.1932
100 евро 3.350,88 0.3871 3.424,55 0.4325
10 рублей 4,42 0.0051 4,89 0.0068
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Успешными предпринимателями становятся или рождаются?

Ошибка, которую легко сделать, кроется в языке. Мы говорим: «Она предприниматель», тогда как нужно говорить: «Она действует как предприниматель». Предпринимательство - это действие, поза… и поэтому, конечно, это выбор. Возможно, вы не хотите быть одним из них, но если вы можете воспроизвести такой образ действий, вы сможете действовать как предприниматель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016