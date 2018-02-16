Найем: Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе близок к сути реальных переговоров

Народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция «БПП») сообщает, что обсудил с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс и доклад по урегулированию ситуации в регионе, подготовленный Институтом Хадсона и экспертом по ООН Колумбийского университета Ричардом Гоуэном.

«Волкер сейчас один из самых информированных людей о деталях переговоров по введению миротворческой миссии на Донбассе... Договорились, что кое-что можно озвучить публично... Накануне Мюнхенской конференции фонд Rasmussen Global опубликовал доклад Hudson Institute о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета, удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров», — написал Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу после разговора с К.Волкером в Мюнхене.

Украинский парламентарий изложил все известные ему детали этих переговоров, а также основные положения отчета Института Хадсона, а именно по численности миротворческой миссии ООН на Донбассе, вариантах касательно ее командования и национального состава, обязанностях сторон и этапах развертывания международного контингента в регионе.

«Общая численность контингента — до 30.000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдение за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента», — написал Найем.

По его данным, командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. «В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например, Греция», — отметил нардеп.

«России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а властям самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев... В рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в украинские государственные структуры», — пишет Найем.

Он также добавляет, что миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений — прекращение огня, — должен быть выполнен до начала развертывания миссии, а проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии.

«Разворачивание миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии — начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до 2-х месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев). Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о разворачивании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком-либо этапе», — пишет Найем.

При этом парламентарий добавляет, что согласно докладу, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, «если бы все потенциальные сателлиты ДНР и ЛНР искренне обязались прекратить любое насилие, что маловероятно».

«Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. „надежный мандат“, разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ», — отмечает он.

«Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России — это начать разворачивание миссии и реагировать на ситуации по мере продвижения миссии. Между тем, исходя из прошлого опыта, есть достаточные основания полагать, что миротворческие силы таки могут справиться с ситуацией на Донбассе, если, конечно, для этого будут созданы политические условия», — считает Найем.