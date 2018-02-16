НБУ: Украинцы в последнем квартале 2017г увеличили объем расчетов в интернете на 69%

Объем безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce возрос в Украине в четвертом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 69,1% — до 105,5 млрд грн.
Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), количество таких операций при этом увеличилось на 28,9% и составило 275,8 млн шт.
Центробанк также отмечет существенный прирост объема операций по переводу средств с карточки на карточку — на 54,1%, до 73,4 млрд грн (количество операций увеличилось — на 39,2%, до 43,2 млн шт.), а также объема операций в торговой сети — на 35,9%, до 79,8 млрд грн (количество увеличилось на 34,9% — до 329 млрд шт.).
Объем операций с использованием устройств самообслуживания возрос на 60,9% — до 7,6 млрд грн, а их количество — на 8,5%, до 14,4 млн шт.
Общий объем безналичных операций по итогам 2017 года возрос на 46,16% — 835 млрд грн. В том числе 38,8% общем объеме составили операции в сети интернет, 31,9% — расчеты в торговых сетях, 26,4% — перечисления с карточки на карточку и 2,9% — операции с использованием устройств самообслуживания.
Общее количество безналичных операций по итогам прошлого года возросло на 30,2% — 2,311 млрд шт. В том числе 50,6% в общем количестве составили расчеты в торговых сетях, 41% — в сети Интернет, 6,1% — перечисления между карточками и 2,3% — операции с использованием устройств самообслуживания.
Помимо этого, украинцы в 2017 году осуществили 780 млн операций по снятию наличных на 1,29 трлн грн. По сравнению с 2016 годом указанные цифры возросли соответственно на 5,72% и 24,13%.
Нацбанк также сообщает, что количества держателей платежных карточек за последний год почти не изменилось — сократилось на 0,06% — до 41,721 млн. В то же время общее количество платежных карточек возросло на 3,88% — до 59,867 млн шт., в том числе активных (с которыми была осуществлена минимум одна расчетная операция за последние три месяца) — на 7,62%, до 34,858 млн шт.
По данным НБУ, в 2017 году также наблюдалось существенное развитие платежной инфраструктуры. В частности, количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих возможность осуществлять безналичные расчеты, за этот период выросло на 19,1% — до 173,8 тыс. Сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% — до 251,7 тыс., при этом наблюдается тенденция уменьшения доли банковских (кассовых) терминалов и увеличения доли торговых. Среднее количество банкоматов в течение года почти не изменилось. В результате соотношение количества платежных терминалов к численности населения Украины на конец 2017 года составляло 6 тыс. шт. на 1 млн населения.
По состоянию на 1 января 2018 года в Украине количество банков-участников карточных платежных систем составляло 77, что на 10 меньше, чем годом ранее.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,05 0.1541
|2.735,15 0.1932
|100 евро
|3.350,88 0.3871
|3.424,55 0.4325
|10 рублей
|4,42 0.0051
|4,89 0.0068
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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