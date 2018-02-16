За год lifecell получила 504 миллиона гривен чистого убытка

Мобильный оператор ООО «Лайфселл» (lifecell) по итогам 2017 года получил 503,6 миллиона гривен чистого убытка по сравнению с 928,3 миллиона чистой прибыли в 2016 году.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Выручка оператора за прошлый год составила на 0,8% больше — 4,876 млрд гривен.

Показатель EBITDA снизился на 2,2% — до 1,326 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

Капитальные инвестиции оператора в 2017 году уменьшились на 41% — до 1,33 млрд гривен, тогда как годом ранее он инвестировал 2,255 млрд.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 13% — до 8 млн, общее количество абонентов в сети оператора — на 10,5%, до 11,1 млн абонентов.